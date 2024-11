Ventiduesima puntata di “11 In Campo” questa sera alle ore 21.00. Il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda, giornalista de la Gazzetta dello sport. In studio ci saranno l’ex arbitro Mario Palmieri e Jennifer Stella. Si parlerà di una giornata di campionato che è stata caratterizzata da tante sorprese e conferme con la capolista Parma uscita sconfitta da Modena il derby, perde anche il Como con un uomo in meno in casa contro l’Ascoli, conferma per Cremonese e Venezia che battono rispettivamente il Brescia nel derby lombardo e la Ternana. Vince in trasferta il Cosenza a Bolzano e fa un passo importante in classifica. Poi c’è da segnalare la vittoria dello Spezia a Pisa, della Feralpi contro il Lecco, della Samp a Cittadella e della Reggiana a Bari. Catanzaro - Palermo nell’anticipo di venerdì termina in pareggio. Affronteremo il dibattito sul calciomercato a pochi giorni dalla fine con un risultato certo: il mercato è cambiato tanto in questi ultimi anni.

Gli ospiti

Alla puntata di questa sera di 11 in campo parteciperanno: Simone Giacchetta ds Cremonese, Alberto Bergossi, Giovanni Bia e Danilo Caravello procuratori sportivi.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.