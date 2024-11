Manca poco per l'inizio del nuovo format in onda quest'anno anche su LaC Tv "L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli". Un viaggio che promette anche quest'anno, per la sua terza edizione, di incantare il pubblico con i suoi itinerari alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane.

La trasmissione tv esplorerà le aziende che fanno grande il nostro Paese, svelando i segreti delle loro produzioni e le storie che si nascondono dietro ogni morso. Un'esperienza unica per gli amanti del buon cibo e della cultura italiana.

Ideato, prodotto e scritto da Fabrizio Berlincioni - autore di successo per Rai e Mediaset, paroliere e musicista plurivincitore del Festival di Sanremo - il programma si arricchisce nella sua terza edizione con una nuova dimensione: non solo aziende che producono alimenti e bevande, ma anche quelle che eccellono in altri ambiti.

Viaggio nell'Italia più bella

Proseguono intanto le registrazioni della terza edizione del format. La troupe di recente ha fatto tappa anche in Sardegna e più precisamente a Dèsulo (Nùoro) alla scoperta delle bellezze di luoghi e piatti tipici. Qui ha toccato il cuore degli spettatori, confermando il successo di un format che celebra le tradizioni e i sapori autentici del nostro Paese. Tra le altre cose ha esplorato le bellezze del Gennargentu, un territorio incontaminato ricco di storia e cultura. Tra boschi, prati e paesaggi mozzafiato, Raspelli ha poi guidato gli spettatori alla scoperta delle tradizioni locali, dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche sarde, accompagnati dai consigli enologici di Ciriaco Loddo e dall’introduzione del sindaco Gian Cristian Melis. Una celebrazione perfetta della cultura e dei sapori autentici del posto.

Questa è stata l'occasione per festeggiare il successo di un format che nelle prime 20 puntate delle due precedenti edizioni ha superato il milione di visualizzazioni, dimostrando un interesse sempre crescente del pubblico per i temi dell'enogastronomia, del territorio e delle tradizioni italiane.

L'appuntamento dunque è prossimamente su LaC Tv (canali 11 del digitale terrestre, 411 di TivùSat e 820 di Sky) e sui canali web del Network LaC, oltre che su LaC Play, la piattaforma on-demand del gruppo.