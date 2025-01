Oggi, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) ventottesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

La ventottesima puntata è dedicata al Gal Kroton e ad un territorio, quello dell'intera provincia di Crotone, ricco di storia, di radici identitarie, di culture, di biodiversità. Nella sede ufficiale del Gal, e quindi nella bellissima Torre Aragonese a pianta ottogonale che caratterizza la costa jonica nel tratto di Torre Melissa, è stato intervistato il presidente Natale Carvello. Nel corso dell'intervista toccati molti temi riguardanti in prevalenza il sistema agroalimentare di un territorio che, come detto, da millenni dà vita a specialità agricole di qualità: olio d'oliva, vini, cereali, pane di grano duro, carne bovina e ovina, latte e formaggi... Il Gal, così come prevedono i piani europei di sviluppo e le linee programmatiche della Regione Calabria, si è impegnato negli anni a valorizzare diverse nicchie di qualità, proprio a partire dall'olio extravergine di oliva che, anche grazie a cultivar autoctone di particolare pregio (pensiamo alla Tonda di Strongoli o alla Pennulara), segna uno dei traguardi più alti nell'intero bacino mediterraneo.

