Un consultorio familiare che avrebbe dovuto essere presidio di salute, prossimità e diritti, oggi rischia di trasformarsi – denuncia chi vive il territorio – in un luogo depotenziato, invisibile e incapace di rispondere ai bisogni della comunità. È il caso del consultorio di Serra San Bruno, finito al centro di un acceso dibattito dopo le parole della sindaca di Brognaturo Rossana Tassone, che torna a ribadire il suo allarme: carenze di personale, servizi fondamentali ridotti all’osso, assenza di programmazione e un progressivo svuotamento della missione originaria di questi presidi, nati per accompagnare le famiglie, tutelare le donne, sostenere la genitorialità e rispondere ai bisogni dell’età evolutiva.

Un grido di preoccupazione che investe non solo un comune ma un intero comprensorio, quello delle Serre vibonesi, dove l’erosione del servizio sociosanitario di prossimità rischia di tradursi in un arretramento dei diritti fondamentali. Tassone parla di un consultorio che «più che accogliere e proteggere è divenuto luogo di solitudine e personalismi», specchio di una fragilità che tocca la qualità stessa della vita delle persone e la possibilità di garantire cure tempestive, supporto psicologico, orientamento per le famiglie e ascolto per le donne.

Se ne discuterà oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. In studio sarà ospite la psicologa Vittoria Morrone, impegnata in prima linea nei collettivi sociali e femministi che da anni si battono per la difesa dei diritti e per una rete di servizi davvero accessibile e inclusiva. In collegamento esterno interverrà la sindaca Rossana Tassone con il nostro inviato Tonino Raco che racconterà inoltre i disagi, le testimonianze e le richieste di chi quotidianamente si confronta con un consultorio che sembra aver smarrito la sua funzione originaria.

