Venerdì 27 dicembre, su LaC Tv, nuova puntata di "Imprenditori in Volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

Ospite della puntata il presidente del Consorzio Olio Igp Calabria, Massimino Magliocchi. Il disciplinare dell'Olio Igp Calabria, approvato dall'Unione Europea, ha individuato come area di produzione tutto il territorio regionale: dal Pollino allo Stretto, dalla fascia jonica a quella tirrenica. La Calabria vanta il più grande patrimonio di biodiversità, a livello europeo, anche sul fronte delle varietà di olive usate per produrre dello straordinario olio extravergine. Il marchio Igp è sinonimo di qualità certificata e garantisce il consumatore nell'acquisto di vero olio calabrese con tutte le caratteristiche indispensabili di un vero extravergine. Massimino Magliocchi nell'intervista spiega le funzioni istituzionali del Consorzio fra traguardi raggiunti e nuovi obiettivi. La trasmissione può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su LaC Play.