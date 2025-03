Mercoledì 12 marzo, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) ottantanovesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite dell'ottantanovesima puntata il dottor Sebastiano Barbanti, esperto di sistemi del credito e politiche creditizie. Barbanti ha lavorato e lavora nel mondo del credito cooperativo, ma ha avuto anche un'importante esperienza politica in quanto parlamentare della Repubblica. Il rapporto tra le aziende, di ogni natura e dimensione, e l'erogazione del credito in ogni possibile forma, è già cambiato in modo consistente e continuerà a cambiare, richiedendo approcci sempre più professionali, non lasciati al caso o alla quotidianità, guidati dal concetto basilare della programmazione. Barbanti nell'intervista fa riferimento anche al ruolo delle banche di comunità. In questo contesto si apre anche il tema delle certificazioni necessarie. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play