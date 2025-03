Venerdì 14 marzo, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) novantesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della novantesima puntata la dottoressa Katia Oliva Ceo di Nannia Bijoux, azienda specializzata nella produzione di bigiotteria di elevata qualità anche con l'uso di pietre dure. Interessanti le riflessioni tra pietre dure e singole personalità. Ma Katia Oliva ha un'altra specializzazione: il mondo del franchising nel qual ha accompagnato importanti aziende a svilupparsi sul territorio nazionale. Infine, con un'apposita associazione, spazio all relazioni e alla reti fra imprese e professionisti. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.