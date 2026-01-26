Dallo scorso 12 gennaio il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar ha assunto anche le funzioni di commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Il super manager chiamato al capezzale dell’Annunziata raccoglie adesso questa ulteriore sfida, con una missione precisa: porre le basi per realizzare quel progetto di aggregazione, dal punto di vista gestionale, tra il presidio hub del capoluogo e gli spoke attualmente di competenza dell’azienda territoriale. La riforma è ambiziosa, anche se subordinata ad un passaggio normativo in consiglio regionale, di cui si parla da tempo e che appare necessaria per offrire una maggiore capacità di risposta agli utenti, soprattutto nelle aree periferiche.

Nato a Catanzaro, il suo accento romanesco tradisce la lunga esperienza maturata nella capitale prima del ritorno in Calabria nel 2022. Il rilancio del pronto soccorso il primo punto in agenda, l’inaugurazione dei nuovi locali dell’emergenza-urgenza una medaglia sul petto. Ma Vitaliano De Salazar è stato soprattutto protagonista, insieme a Nicola Leone, rettore dell’ateneo di Arcavacata fino allo scorso mese di ottobre, della evoluzione dell’Annunziata in policlinico, con la graduale trasformazione dei reparti in unità complesse affidate alla guida universitaria con l'ingaggio di apprezzati accademici per l’erogazione delle cure ma anche per l’avvio di progetti di ricerca. Un passaggio sancito pure dalla recente approvazione dell'atto aziendale.

L’ultimo traguardo raggiunto in ordine di tempo è il superamento dell’asticella delle duemila nascite, centrato nell’anno 2025 e che colloca il dipartimento materno-infantile dell’Annunziata tra i primi in Italia rispetto al bacino d'utenza.

Dopo l’insediamento all’Asp, De Salazar ha nominato Maria Bernardi referente sanitario e si è preso un mese di tempo per monitorare la situazione, indicando subito due priorità: la funzionalità dei punti di primo intervento e la medicina di prevenzione.

