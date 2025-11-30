Anna Maria Loiacono, dopo aver insegnato una vita nella scuola elementare di Tropea è andata in pensione da pochi mesi. Nonostante il suo lavoro, ha sempre continuato a coltivare la sua più grande passione: la cucina. Dai fornelli è poi sbarcata su YouTube con il proprio canale “In cucina con nonna Anna”, seguito da oltre 80.000 iscritti. In questo periodo si dedica alle ricette natalizie e, nella sua casa di Gasponi, in provincia di Vibo Valentia, ha realizzato un pandoro davvero particolare utilizzando il bergamotto.

Per ottenerlo ha aggiunto all’impasto il liquore prodotto da lei con i frutti dell’albero che cresce nel suo giardino, piantato oltre di 25 anni fa da suo fratello Domenico. Si tratta di una vera rarità, poiché il bergamotto difficilmente cresce nel Vibonese. La sua coltivazione tradizionale, infatti, non si spinge oltre la provincia di Reggio Calabria, nell’area compresa tra Villa San Giovanni e il versante jonico reggino.

La puntata di LaC Storie, curata dal videoreporter Saverio Caracciolo, andrà in onda domenica 30 novembre alle ore 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.