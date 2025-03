Ospite in studio Pietro Serra, presidente del Consorzio, che anticiperà il percorso seguito per arrivare il riconoscimento. Appuntamento alle 13

Un prodotto identitario per la Calabria, e che sta per spiccare finalmente il volo. Grazie all'attività promossa dal Consorzio dei produttori del Peperoncino di Calabria proprio domani, nella sala consiliare del Comune di San Marco Argentano, nel Cosentino, si terrà l'assemblea per il pubblico accertamento dei requisiti di produzione e commercializzazione del prodotto, destinato a essere riconosciuto come Igp (Indicazione geografica protetta). All'assemblea saranno presenti i rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura. Un passo avanti che finalmente valorizza il peperoncino e le sue peculiarità sotto molteplici punti di vista.

Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio Pietro Serra, presidente del Consorzio, che anticiperà il percorso seguito per arrivare il riconoscimento dell'Igp, le modalità di svolgimento dell'assembla di pubblico accertamento del giorno successivo e soprattutto le prospettive future per i produttori calabresi.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.