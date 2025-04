Andrà in onda oggi, alle ore 21. 30, su LaC Tv, la 32esima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

La 32esima giornata di campionato è stata caratterizzata dalla sconfitta del Sassuolo a Palermo con la formazione emiliana che dovrà rimandare la meritata promozione in serie A, perde anche il Pisa contro il Modena, mentre vince lo Spezia contro una Sampdoria in piena crisi.

Conquista i 3 punti la Cremonese, vittoriosa a Reggio Emilia contro la Reggiana di Dionigi, bottino pieno anche per la Juve Stabia nel derby campano contro la Salernitana e il Mantova a Brescia, ed infine tre pareggi tra Cittadella - Carrarese, Catanzaro - Bari in una gara vibrante con sei reti e diciassettesimo pareggio in campionato per entrambe le formazioni. Infine finisce 2-2 Frosinone - Cosenza con la formazione laziale che raggiunge il pareggio all’ultimo istante del match.

Gli ospiti

In collegamento via Skype il portiere della Cremonese Andrea Fulignati; Guido Pagliuca allenatore della Juve Stabia e il giornalista Antonio Lopez.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.