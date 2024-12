Il 27 dicembre il piccolo borgo di Limpidi, frazione di Acquaro nel Vibonese, si è trasformato in una Betlemme di oltre duemila anni fa per ospitare la rappresentazione del presepe vivente. Solo 80 abitanti che popolano le vie del centro ai piedi delle Serre, che ormai da anni si danno da fare per mettere in scena la manifestazione diventata un appuntamento importante per il circondario.

Ventinove le postazioni, nelle quali è possibile degustare prodotti della cucina locale e ammirare tecniche e oggetti tipici dell’antica civiltà contadina. Tutto questo sarà al centro della puntata di LaC Storie, format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, in onda stasera 30 dicembre alle ore 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.