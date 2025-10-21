Torna questa sera alle 22, su LaC Tv, il nuovo appuntamento settimanale con “Zona D”, il format sul calcio dilettantistico calabrese condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò.

Ogni settimana, la trasmissione proporrà ospiti, contributi video e approfondimenti, con un dibattito animato dai conduttori. Stasera spazio all’analisi dell’ultima giornata del girone I di Serie D, caratterizzata dalla sconfitta casalinga della Reggina nel derby contro la Vigor Lamezia del neo tecnico Renato Mancini. Un ko pesante per la squadra amaranto – ferma a 8 punti in classifica dopo 8 giornate – che ha portato la società dello Stretto a esonerare il tecnico Bruno Trocini. 

Ospite della puntata odierna il presidente della Vigor Lamezia Salvatore Rettura. 

Come e quando vederci

Zona D va in onda ogni martedì alle 22 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) con aggiornamenti, analisi e approfondimenti sul girone I della Serie D, che vede protagoniste le calabresi Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase.