Il numero uno della società biancoverde parteciperà alla trasmissione sul calcio dilettantistico condotta da Paolo Giura e Stefania Scarfò. Ampio spazio al derby vinto dalla Vigor in casa della Reggina, e alla situazione del club amaranto
Torna questa sera alle 22, su LaC Tv, il nuovo appuntamento settimanale con “Zona D”, il format sul calcio dilettantistico calabrese condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò.
Ogni settimana, la trasmissione proporrà ospiti, contributi video e approfondimenti, con un dibattito animato dai conduttori. Stasera spazio all’analisi dell’ultima giornata del girone I di Serie D, caratterizzata dalla sconfitta casalinga della Reggina nel derby contro la Vigor Lamezia del neo tecnico Renato Mancini. Un ko pesante per la squadra amaranto – ferma a 8 punti in classifica dopo 8 giornate – che ha portato la società dello Stretto a esonerare il tecnico Bruno Trocini.
Ospite della puntata odierna il presidente della Vigor Lamezia Salvatore Rettura.
Come e quando vederci
Zona D va in onda ogni martedì alle 22 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) con aggiornamenti, analisi e approfondimenti sul girone I della Serie D, che vede protagoniste le calabresi Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase.