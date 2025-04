Un nuovo appuntamento con “Il Salotto delle Interviste”, il format targato LaC Network in collaborazione con l’Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina, andrà in onda domenica 13 aprile alle ore 17:00 su LaC Tv. Anche questa volta, gli studenti sono stati protagonisti assoluti nel confronto con importanti figure del territorio, affrontando tematiche legate allo sport, alla crescita personale e all’impegno sociale. Tre le interviste che hanno animato la puntata, ciascuna carica di emozioni, riflessioni e consigli rivolti alle nuove generazioni.

Ilenia Rizzo e la passione per la pallavolo con Claudio Torchia

La prima intervista ha visto protagonista Ilenia Rizzo, che ha dialogato con Claudio Torchia, fondatore della Todo Sport di Vibo Valentia. Nel suo intervento, Torchia ha raccontato la nascita dell’associazione, le sfide affrontate e la scelta di investire sulla pallavolo femminile in un contesto inizialmente dominato dalla componente maschile. «I nostri obiettivi – ha affermato – sono quelli di coinvolgere sempre più giovani e puntare a una prima squadra formata interamente da talenti locali». Tra i ricordi più belli condivisi, il recente successo nella Coppa Calabria. Torchia ha anche sottolineato il valore educativo dello sport, che favorisce l’inclusione, il rispetto delle regole e la crescita personale.

Maria Belsito intervista Michele Facciolo, allenatore della Vibonese

La seconda intervista ha visto protagonista Maria Belsito, che ha incontrato Michele Facciolo, allenatore della Vibonese. Un confronto intenso in cui Facciolo ha raccontato la sua passione per il calcio e l’impegno necessario per guidare una squadra. «Il talento da solo non basta – ha spiegato – servono sacrificio, costanza e tanta determinazione. Il mio compito è trasmettere fiducia e autostima ai giocatori». Ha poi descritto la routine degli allenamenti e condiviso alcuni dei momenti più emozionanti vissuti con la squadra.

Alejandro Manco e la testimonianza del capitano Vittorio Favo

La puntata si è conclusa con l’intervista di Alejandro Manco a Vittorio Favo, centrocampista e capitano della Vibonese. Un dialogo sincero e coinvolgente, in cui Favo ha raccontato cosa significa indossare la maglia rossoblù e vivere la professione di calciatore con dedizione totale. «Fare il calciatore è un impegno a tempo pieno – ha dichiarato – bisogna allenarsi, seguire uno stile di vita sano e non smettere mai di migliorarsi». Ai ragazzi ha rivolto un messaggio chiaro: «Divertitevi, siate onesti e date sempre il massimo».

Anche in questa puntata, spazio alle domande del pubblico in sala, che ha reso il confronto ancora più vivo e partecipato.

Appuntamento domenica su LaC Tv

Per scoprire tutti i dettagli e ascoltare le parole dei protagonisti, l’appuntamento è fissato per domenica 13 aprile alle ore 17:00 su LaC Tv. Il Salotto delle Interviste continua a essere un’occasione unica di crescita, confronto e scoperta, grazie al dialogo tra giovani studenti e le eccellenze del territorio.