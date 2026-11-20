Salari che non tengono il passo con il costo della vita, pensioni misere, precarietà diffusa, (in)sicurezza nei luoghi di lavoro e risorse insufficienti per sanità e istruzione. Sono i principali nodi al centro dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di Bilancio del governo Meloni. Una mobilitazione nazionale di 24 ore che ha chiamato lavoratori, pensionati e cittadini a manifestare per chiedere politiche economiche e sociali diverse, più attenzione al potere d'acquisto e maggiori investimenti nei servizi pubblici. Una protesta che attraversa il Paese e che in Calabria trova voce in sei piazze, da Catanzaro a Reggio Calabria, passando per Cosenza, Vibo Valentia, Crotone e Lamezia Terme.

Ne parleremo a Dietro i Fatti - News, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, che oggi accenderà i riflettori sulle ragioni della mobilitazione sindacale e sulle ricadute delle scelte del governo sul mondo del lavoro, sulle famiglie e sui territori.

Al centro della contestazione c'è una manovra finanziaria che, secondo il sindacato, non offre risposte adeguate alle emergenze economiche e sociali del Paese e rischia di accentuare disuguaglianze e impoverimento. Salari e pensioni, perdita del potere d'acquisto, precarietà, sicurezza sul lavoro e carovita sono alcuni dei nodi sollevati dalla Cgil, che chiede interventi più incisivi anche per rafforzare la sanità pubblica, la scuola e il sistema di welfare. Nella piattaforma della mobilitazione anche la richiesta di una riforma fiscale più equa e di investimenti per la pace anziché per il riarmo.

Ma cosa significa questa protesta per una regione come la Calabria, alle prese con fragilità occupazionali, bassi livelli salariali, difficoltà dei servizi pubblici e una persistente emergenza sociale? Quali sono le aspettative dei lavoratori e quali le risposte che il governo dovrebbe mettere in campo?

Nel corso della puntata raccoglieremo le voci e le testimonianze direttamente dalle piazze calabresi, attraverso collegamenti e contributi dalle diverse manifestazioni, per restituire il quadro di una giornata che coinvolge categorie produttive, mondo della scuola, pensionati e giovani.

In studio Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil, con il quale approfondiremo le ragioni dello sciopero, le rivendicazioni del sindacato e soprattutto le questioni legate al lavoro, all'edilizia, alla sicurezza e alle prospettive occupazionali in Calabria.

Appuntamento alle ore 15 su LaC, canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.