Mercoledì 24 luglio, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) nona puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della nona puntata il giovane imprenditore agricolo Giuseppe Castagnino di Scandale (Crotone). Una scelta di vita e di amore per il territorio quella di impegnarsi nella filiera corta del melograno: dai frutti coltivati in regime biologico alla trasformazione in delicatissimi succhi e conserve. Accanto ai melograni, considerati un vero e proprio super food ricco di nutrienti che fanno bene alla salute, attenzione anche per i frutti tropicali quali l’avocado. Giuseppe Castagnino opera già da alcuni anni, coadiuvato dal padre, ed ha all’attivo anche l’esperienza di fiere nazionali e internazionali che sono state utili per far conoscere specialità made in Calabria che meritano senz’altro l’appellativo di eccellenze agroalimentari. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.