Spettacolo, energia e sorprese: un evento che accende la scena. È pronto a partire oggi il nuovo format di LaC Tv In Riva al Mare.

Un evento unico che promette due ore di spettacolo travolgente in una cornice d’eccezione. Sul palco un quartetto di grandi personalità: l’esuberanza di Italo Palermo, la grazia in movimento di Martina Federico e la voce inconfondibile di Alessia D’Andrea.

Tra musica, danza, interviste fuori dagli schemi, giochi e sorprese, lo show si presenta come un concentrato di talento e intrattenimento capace di conquistare ogni tipo di pubblico. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’energia, la leggerezza e il ritmo delle grandi serate live.

Da oggi, sabato 24 maggio, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.