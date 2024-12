Andrà in onda stasera, in esclusiva alle 21, la straordinaria conversazione con uno dei degli autori più importanti di testi di canzoni

«Il mio regalo di Natale è il remake di una straordinaria intervista realizzata al più grande scrittore e autore italiano di testi di canzoni». A scriverlo Francesco Occhiuzzi presentando l’intervista a Mogol che andrà in onda stasera alle 21 su LaC Tv.

«Mogol è conosciuto e ricordato soprattutto per il lungo e fortunato sodalizio artistico con Lucio Battisti, sebbene il suo contributo alla musica leggera italiana sia di respiro molto più ampio e sia iniziato nei primi anni sessanta. Ha scritto, infatti, i testi di molti successi della musica italiana», racconta Occhiuzzi.

«Uno speciale di grande effetto dove Giulio Rapetti (in arte Mogol) mi racconta aneddoti e curiosità – conclude - della più grande colonna sonora italiana, ovvero le canzoni di Mogol e Lucio Battisti che hanno accompagnato intere generazioni». Una esclusiva LaC Tv che andrà in onda stasera alle 21, sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 del Tv Sat e sull’820 della piattaforma Sky. È possibile seguire lo speciale di Occhiuzzi in streaming su LaC Play.