Il talk show condotto da Antonella Grippo torna con una puntata che partirà dalla vicenda giudiziaria di Flavio Stasi. Ospiti il sindaco di Corigliano Rossano, Franz Caruso, Domenico Furgiuele, Salvatore Staiano, Massimiliano Romeo, Laura Castelli e Vincenzo Voce
Tutti gli articoli di Format LaC Tv
PHOTO
La vicenda giudiziaria di Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, al netto degli aspetti procedurali, solleva una serie di questioni meramente politiche. In primis, il terreno sdrucciolevole lungo il quale si dipana l’impegno quotidiano dei sindaci calabresi (e non solo), le cui responsabilità (dovute all’elezione diretta) spesso gravano come macigni. Soprattutto in contiguità con territori ad alta densità criminosa e dentro tessuti produttivi fragili.
Tema caldissimo quello sul quale si confronteranno gli ospiti di Perfidia, il talk show di approfondimento politico di LaC Tv condotto da Antonella Grippo. Parterre come sempre ricco e qualificato: Flavio Stasi (Sindaco Corigliano- Rossano), Franz Caruso (Sindaco Cosenza), Domenico Furgiuele (Futuro Nazionale), Salvatore Staiano (Avvocato), Massimiliano Romeo (Lega), Laura Castelli (Sud chiama Nord), Vincenzo Voce (sindaco Crotone). Appuntamento questa sera alle 21,30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e on demand su LaC Play.