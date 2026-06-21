Bruno Garisto, fin da bambino, sognava di diventare un maestro d’orchestra e coltivava una grande passione, smontare e studiare gli strumenti musicali. Oggi, a 42 anni, ha scelto di restare nel suo paese natale, Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia, dove ha costruito una splendida famiglia e aprendo una bottega artigianale dove ripara e restaura tutti gli strumenti musicali a fiato, mettendo a disposizione competenza, esperienza e passione. Non solo, è anche in grado di realizzare componenti personalizzati, modellati sulle esigenze specifiche di ogni musicista, proprio come un abito su misura.

La sua storia dimostra come talento, determinazione e amore per il proprio territorio possano trasformarsi in un’attività di successo. Un esempio positivo per chi spesso pensa che la propria terra non possa offrire opportunità, mentre con impegno e visione è possibile costruire il proprio futuro senza necessariamente andare via.

Ne parleremo il 21 giugno in occasione della prossima puntata di LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo. Appuntamento alle ore 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.