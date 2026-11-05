La conferenza internazionale ospita in riva allo Stretto ricercatori e diplomatici da tutto il mondo per un dialogo tra università, imprese e ricerca. Dall'agricoltura tecnologica alla missione spaziale Plasma Observatory, ecco le opportunità per il territorio. Appuntamento alle 15 su LaC Tv

La Calabria al centro della strategia italiana per la diplomazia scientifica. Ce ne occuperemo oggi a Dietro i fatti - News, il programma di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 su LaC News24.

La città di Reggio Calabria sta infatti ospitando la Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli, un appuntamento internazionale che riunisce rappresentanti della rete diplomatica italiana, ricercatori, accademici e protagonisti del mondo produttivo. Una tre giorni che punta a rafforzare il dialogo tra ricerca, innovazione e sistema delle imprese, con l'obiettivo di trasformare le conoscenze scientifiche in opportunità di sviluppo e crescita economica.

Ma perché è stata scelta proprio la Calabria? E quali prospettive può aprire questa vetrina internazionale per un territorio che può contare su tre poli universitari e competenze di rilievo in settori strategici? Dalle nuove frontiere dell'agricoltura tecnologica, con serre intelligenti e coltivazioni fuori suolo, fino alla ricerca aerospaziale e alla missione europea Plasma Observatory, alla quale partecipa anche l'Università della Calabria, sono numerosi i campi nei quali il sistema scientifico regionale può giocare un ruolo di primo piano.

In collegamento da Reggio Calabria, Silvio Cacciatore, giornalista di LaC News24, che seguirà gli sviluppi dell'iniziativa e raccoglierà il punto di vista del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, ospite della puntata. Nel corso della trasmissione spazio anche alle video-interviste realizzate dal direttore del Reggino.it Claudio Labate con accademici, ricercatori e diplomatici della Farnesina, per approfondire il valore strategico della conferenza e le ricadute che la cooperazione scientifica internazionale può generare per il territorio.

Al centro del confronto anche la nuova strategia messa in campo dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, presente all’evento, la rete degli esperti italiani all'estero, le prospettive di collaborazione tra università e imprese e la possibilità di superare il tradizionale paradigma della fuga dei cervelli, trasformando le competenze calabresi in un ponte verso il mondo.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.