Parleremo delle nuove rotte e delle strategie volte a migliorare i servizi. Il bilancio di un anno positivo per gli aeroporti calabresi: appuntamento alle ore 13 su LaC Tv

Nuove rotte, bilanci e strategie efficaci rappresentano fondamentali vantaggi per turismo e territorio. La nostra regione può finalmente contare su aeroporti rinnovati e adeguati alle esigenze moderne con uno sguardo attento alla crescita economica e allo sviluppo turistico del territorio.

La ripresa è iniziata. Un sistema aeroportuale che funziona non è solo un’infrastruttura migliore, ma una chiave strategica per il futuro della regione. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia. La parola a Marco Franchini, amministratore unico Sacal e a Lorenzo Labate, presidente Confcommercio Reggio Calabria (Consiglio Nazionale Confcommercio). In studio Francesca Lagoteta

L’appuntamento è alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre, sul 411 di TivuSat e sull'820 di Sky. Anche in streaming su LaC Play.