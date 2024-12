Lunedì 23 dicembre, su LaC Tv, alle ore 17.45, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) sessantaduesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della sessantaduesima puntata il giovanissimo imprenditore Bruno Autelitano, general manager de La Spina Santa di Bova Marina, importante azienda specializzata in prodotti che utilizzano la filiera del Bergamotto di Reggio Calabria. Le due specialità di punta de La Spina Santa sono il Bergotto, prima bibita gassata al Bergamotto inventata dal compianto Nino Autelitano, padre di Bruno e fondatore de La Spina Santa. Il secondo è il conosciutissimo amaro Kaciuto, un blend di infusioni a base di finocchietto, alloro, liquirizia e scorze di Bergamotto.

Il Kaciuto nasce da un'antica ricetta la cui composizione risale al nonno di Bruno Autelitano, l'omonimo Bruno, allevatore dell'Area Grecanica e appassionato di erbe spontanee della macchia mediterranea. Oggigiorno il Kaciuto, amaro assolutamente naturale e che nasce, quindi, senza nessun apporto di sostanze chimiche, è un fedele testimone di un territorio che detiene un patrimonio immenso in termina di biodiversità, cultura e radici identitarie. Bruno Autelitano, nonostante la giovane età, ha già maturato una notevole esperienza sia a livello produttivo sia sui mercati nazionali ed esteri.

L'intervista ha per tema la realtà e lo sviluppo del Kaciuto. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.