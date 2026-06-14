L'associazione socioculturale di Tropea, fondata nel 2010 da Maria Grazia Teramo, ha messo in scena l'8 e 9 giugno al Castello di Caria una rappresentazione teatrale che intreccia arte, simbolismo e riflessione interiore

LaboArt è un’associazione culturale e sociale di Tropea in provincia di Vibo Valentia, fondata nel 2010 da Maria Grazia Teramo. Da oltre quindici anni opera sul territorio con l’obiettivo di promuovere la cultura in tutte le sue forme, attraverso l’organizzazione di percorsi formativi di lunga durata e di numerose iniziative culturali, spettacoli teatrali, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, convegni, presentazioni di libri e altri eventi dedicati alla crescita personale e collettiva.

Al Castello di Caria, l'associazione socioculturale originaria di Tropea ha portato in scena un intenso spettacolo che ha coinvolto 18 tra attori e attrici e si è fatto specchio di inquietudini, desideri e domande di ogni percorso di crescita

Entrare a far parte di LaboArt significa condividere un’esperienza comunitaria fatta di persone particolarmente sensibili, spesso ai margini delle dinamiche sociali più convenzionali, che trovano nell’arte uno spazio di espressione, ascolto e inclusione.

Con questo spirito, Maria Grazia e il suo compagno Francesco Carchidi hanno portato in scena, l’8 e il 9 giugno scorsi, all’interno del Castello di Caria (VV), lo spettacolo “La Giostra dei Tarocchi”. Si tratta di un intenso viaggio teatrale attraverso gli Arcani Maggiori, figure simboliche che diventano specchi delle inquietudini, dei desideri e delle domande che accompagnano il percorso di crescita di ogni individuo. Lo spettacolo ha coinvolto 18 tra attori e attrici, dando vita a una rappresentazione suggestiva e coinvolgente, capace di intrecciare arte, simbolismo e riflessione interiore.

La potenza di queste immagini sarà al centro della puntata di LaC Storie, format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, in onda domenica 14 giugno alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.