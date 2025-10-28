In studio il rappresentante dell’Unione Sindacale di Base (USB) Stefano Catanzariti. Con lui si parlerà anche delle iniziative e delle manifestazioni a sostegno di Gaza e della richiesta di un cambio di rotta nelle politiche sociali e sanitarie del Paese. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

C’è un filo rosso che lega le piazze della solidarietà con il popolo palestinese e le mobilitazioni in difesa della sanità pubblica. È il filo della partecipazione, della protesta e dell’impegno civile che attraversa anche la Calabria. A raccontarlo, nella nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda alle 13 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) e in streaming e on demand su LaC Play, sarà Stefano Catanzariti, rappresentante dell’Unione Sindacale di Base (USB).

Al centro della puntata, le iniziative pubbliche e le manifestazioni che in queste settimane si sono tenute in diverse città calabresi – e in particolare a Cosenza – per tenere viva l’attenzione su due questioni cruciali: la drammatica situazione a Gaza, dove la crisi umanitaria continua a peggiorare tra bombardamenti e assedio, e la difesa della sanità pubblica, tema che secondo gli attivisti rischia di essere marginalizzato nella bozza della manovra economica del governo Meloni.

Catanzariti, voce del sindacalismo di base in Calabria, analizza le ragioni della mobilitazione, denunciando una manovra che, secondo gli attivisti calabresi, trova risorse per il riarmo ma non per gli ospedali, per la scuola e per i servizi essenziali. Nel corso della trasmissione, spazio anche ai contributi video e alle testimonianze (raccolte dal giornalista di LaC News24 Francesco La Luna) dei cittadini che hanno partecipato alle varie iniziative organizzate a livello locale e regionale, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su Gaza e di chiedere un cambio di rotta nelle politiche sociali e sanitarie del Paese. Un racconto che intreccia il globale e il locale, la guerra e i tagli alla spesa sociale, la solidarietà internazionale e la difesa dei diritti fondamentali.