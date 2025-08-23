VIDEO | Mancava dal 2016, quest’anno l’antica tradizione è stata ripristinata grazie all’impegno del parroco don Francesco Sicari e della Pro Loco di Capo Vaticano. La rivivremo domenica 24 agosto alle ore 15:30 su LaC Tv

Nel pittoresco villaggio di Santa Maria di Ricadi sorge un piccolo ma suggestivo Santuario diocesano dedicato a Santa Maria Lauretana, figura profondamente venerata dalla comunità locale. La devozione alla Madonna si esprime in diversi momenti dell’anno: durante il periodo della Santa Pasqua con una piccola processione nella giornata di Pasquetta che attraversa le vie del borgo e anche sulla spiaggia, e nel cuore dell’estate, a Ferragosto, in occasione della solennità dell’Assunzione di Maria in cielo.

In passato, proprio per questa festività, la statua della Madonna veniva portata non solo in processione per le strade, ma anche sul mare: collocata con grande cura su un peschereccio, attraversava le acque limpide che da Santa Maria conducono fino a Grotticelle, tra la commozione e la preghiera dei fedeli e dei numerosi turisti che la seguivano sia dalla riva sia dalle altre barche.

Quest’anno, grazie all’iniziativa del parroco don Francesco Sicari e alla collaborazione della Pro Loco di Capo Vaticano, questa emozionante tradizione è stata finalmente ripristinata dopo anni di assenza, l’ultima processione a mare risaliva infatti al 2016. Non solo: è stato anche recuperato l’antico percorso che, oltre a Santa Maria, si spingeva fino alla splendida Baia di Riaci, restituendo così alla comunità un momento di fede, memoria e identità condivisa, capace di unire generazioni e rinsaldare il legame con il mare e con la propria storia. Una processione che sarà possibile rivivere con la nuova puntata di LaC Storie, il format curato dal videoreporter Saverio Caracciolo, in onda domenica 24 agosto alle ore 15:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà disponibile anche sulla piattaforma LaC Play.