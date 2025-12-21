Particolare rilievo è stato dato al lavoro delle donne, dalla raccolta delle olive al lavaggio dei panni nel torrente Jerapotamo. Appuntamento alle 12 su LaC Tv

Nel 2023, un gruppo di 25 persone di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, ha iniziato a realizzare presepi artistici e di grande valore simbolico. Iniziando dal presepe che rappresentava il luogo più importante di Polistena, piazza della Repubblica, fino a quello di quest’anno, della Polistena di ieri e di oggi, rappresentando vari personaggi del passato, realizzati da Francesco Badolato di Tropea.

Particolare rilievo è stato dato al lavoro delle donne, dalla raccolta delle olive al lavaggio dei panni nel torrente Jerapotamo, affluente del Vacale. Il gruppo dei presepisti coordinato e sostenuto non solo dal parroco del Duomo, don Pino De Masi, ma dall’intera comunità.

Il racconto oggi nel corso della nuova puntata di LaC Storie curato da Saverio Caracciolo. Appuntamento oggi alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.