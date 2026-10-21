Fumata nera dall'incontro fra i rappresentanti Fedralog e il ministro Matteo Salvini a Milano. Un niet che peggiora la situazione calabrese in tutti i comparti, da quello energetico a quello alimentare, fra scorte finite nei supermercati e raccolta differenziata a rischio. Questi gli argomenti odierni del format di LaC Tv “Dietro i fatti – News”, appuntamento quotidiano in onda alle ore 15. Oggi in conduzione Francesco La Luna.

La puntata sarà totalmente incentrata sui presìdi ancora presenti sui territori calabresi: si andrà avanti almeno per altri sette giorni, quando è atteso un nuovo incontro. Ma la strada sembra in salita. Ci collegheremo con Cristina Iannuzzi e Ilario Balì dai presìdi permanenti del Vibonese e della Locride e ascolteremo la voce di chi non vuole cedere di un millimetro rispetto alle richieste portate avanti. E poi, ancora: la voce dei panificatori, che accusano il colpo con l'aumento delle materie prime, e si vedono costretti ad aumentare il costo dei prodotti da forno all'utente finale.

Appuntamento alle 15 su LaC Tv e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.