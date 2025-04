Ospite in studio di Pier Paolo Cambareri mons. Giovanni Checchinato di rientro da Roma dove ha partecipato ai funerali di Jorge Mario Bergoglio

La vera sfida della Chiesa cattolica: non disperdere l'eredità di papa Francesco, il pontefice venuto dai confini del mondo. E dare continuità a un'azione di rinnovamento interno che ha riavvicinato alla fede centinaia di migliaia di pellegrini in ogni angolo della terra.

Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio l'arcivescovo della Diocesi di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, di rientro da Roma dove si è recato per la celebrazione dei funerali di Jorge Mario Bergoglio.

Checchinato, da sempre un progressista vicino agli ultimi e ai bisognosi, in piena aderenza agli insegnamenti di papa Francesco, ha già posto in risalto il valore e il peso dell'eredità del pontefice, a partire dalla sua vicinanza agli ultimi della terra. Un patrimonio da salvaguardare ad ogni costo.