La riforma approvata a Palazzo Madama, lo scontro tra maggioranza e opposizioni e le implicazioni giuridiche del nuovo testo in discussione: sarà questo il focus della nuova puntata del format LaC, presenti diversi ospiti. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e in streaming su LaC Play

A Palazzo Madama è passato il testo normativo proposto daIla capogruppo della Commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno, per la modifica dell’articolo del codice penale relativo al reato di stupro, licenziato a Montecitorio nello scorso mese di novembre.

La parlamentare leghista, nel suo ddl, ha introdotto un inasprimento delle pene. È però nel disegno di legge, la prima versione in cui lo stupro veniva definito come un atto commesso senza «il consenso libero e attuale» di una persona, è stata sostituita con una differente dicitura che parla invece di atti compiuti «contro la volontà di una persona».

In pratica mentre la stesura approvata alla Camera all’unanimità in autunno, era incentrata sul mancato consenso, questa nuova versione si concentra sull’espressione del dissenso, da parte della vittima. Per questo al Senato, le opposizioni hanno bocciato la riforma, passata con i soli voti del centrodestra.

La vicenda ha sollevato un acceso dibattito anche in Calabria. Se ne parlerà a Dentro la Notizia di lunedì 2 febbraio. In studio interverrà la deputata della Lega Simona Loizzo. In collegamento da Lamezia Terme offrirà le proprie valutazioni il magistrato ed ex parlamentare Doris Lo Moro. Da Catanzaro interverrà il giurista Francesco Siracusano, docente di diritto penale all’Università Magna Graecia.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.