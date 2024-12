Mercoledì 25 dicembre, su LaC Tv, alle ore 17. 45, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play), nuova puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della puntata il noto imprenditore vitivinicolo Valentino Zito, di Cirò Marina, un territorio che rappresenta l'area Doc più importante della Calabria. La famiglia Zito produce vino da diverse generazioni in un'area in cui la vite è coltivata dal tempo degli Enotri e dei Greci colonizzatori. Un legame fortissimo, quindi, con il vino Cirò, e con i vitigni autoctoni quali il Gaglioppo e il Greco Bianco: un rapporto indissolubile, identitario, prima culturale e poi agricolo ed economico. Le cantine Zito sono molto ben distribuite nella Gdo con prodotti - ha affermato Valentino Zito durante l'intervista - che hanno un livello qualitativo ottimo anche e soprattutto in relazione al prezzo. Altre etichette, invece, come nel caso del Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Dop, sono destinate alla ristorazione ed alle enoteche, e si sono conquistate spazi di mercato tra i palati più esigenti.

La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.