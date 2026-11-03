Oltre al calciatore della formazione vibonese, sarà ospite della trasmissione, condotta da Vincenzo Primerano, anche Michele La Rocca, direttore di Vibo Sport – La Calabria Sportiva. Appuntamento alle 14 su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre

Un finale da cardiopalma e tre punti d'oro per continuare a sognare in grande. La Vibonese vince in extremis contro il Milazzo nell'ottava giornata del Girone I di Serie D, portando a casa il settimo risultato utile consecutivo grazie a un’incornata decisiva di Marsico in pieno recupero. Una vittoria fondamentale che permette ai rossoblù di consolidare il terzo posto in classifica, restando a sole due lunghezze dalla vetta occupata dal duo Reggina-Sambiase.

Le emozioni di questo grande momento e i dettagli del match di domenica saranno al centro del format televisivo targato LaC: “Pianeta Rossoblù”.

Il programma, condotto da Vincenzo Primerano, è l'appuntamento interamente dedicato all'US Vibonese per analizzare da vicino il cammino dei ragazzi di mister Marra.

In onda ogni martedì alle 14 su LaC On Air (canale 17 del digitale terrestre). La trasmissione vedrà come ospiti di questa puntata il difensore rossoblù Nicolàs D'Agata e Michele La Rocca, direttore di ViboSport - La Calabria Sportiva.

Sullo sfondo della suggestiva cornice dello studio allestito all'interno dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, la puntata offrirà un'ampia sintesi della partita appena trascorsa, con immagini, approfondimenti e uno sguardo proiettato verso le prossime sfide di un campionato che si fa sempre più avvincente.