VIDEO | Appuntamento oggi 3 marzo con la nuova puntata in onda dalle 19.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Termina il viaggio in Terra Santa, visitando i luoghi dove Maria ha vissuto, come il luogo dell'Annunciazione, questo grande mistero dell'incontro con Dio e l'umanità. Si giunge a Zippori dove San Giuseppe dalla piccola Nazareth si recava a fare piccoli lavoretti accompagnato da suo Gesù che lo aiutava, per poi fare tappa a Cesarea Marittima, una città romana, luogo della prigionia di San Paolo.

Appuntamento con LaC Storie, format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, lunedì 3 marzo su LaC Tv alle ore 19.30, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.