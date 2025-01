Lunedì 27 gennaio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) settantaduesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della settantaduesima puntata Giuseppe Mangone, presidente di Anpa, Liberi Agricoltori Calabria. Giuseppe Mangone ha una lunga esperienza maturata nell'ambito delle associazioni di categoria agricole calabresi, e quindi nel corso dell'intervista sono stati trattati diversi temi all'ordine del giorno: dalla valorizzazione dell'olio extravergine di oliva nell'ambito di una gestione attenta dell'olivicoltura, alle strategie per la vitivinicoltura e i vini di nicchia, dalla zootecnia alla produzione di latte, al comparto ortofrutticolo.

Tema centrale: la difesa del reddito degli agricoltori nell'ambito di una filiera che spesso premia sul piano economico altri segmenti. L'Anpa ha deciso di sostenere la battaglia degli agrumicoltori reggini finalizzata al riconoscimento dell'Igp Bergamotto di Reggio Calabria, nella convinzione che questo frutto straordinario meriti un'adeguata protezione proprio al fine di poter sprigionare tutto il proprio potenziale. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play