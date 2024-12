Lunedì 2 dicembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) cinquantatreesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della cinquantatreesima puntata l'assessore regionale all'Agricoltura e Trasporti, Gianluca Gallo. L'agricoltura è diventata, sempre di più, un settore trainante dell'economia calabrese. Il confronto, in due tappe, con l'assessore Gallo è servito a fare il punto su diversi comparti, anche in riferimento alla questione generale dei mutamenti climatici che se da un lato generano emergenze (siccità, alluvioni), dall'altro possono anche favorire nuove opportunità (coltivazione di frutti tropicali, ad esempio).

Nella prima delle due interviste ecco i temi trattati: crescita dell'export agroalimentare; recenti inondazioni nel Lametino che hanno causato gravi danni a diverse aziende agricole e zootecniche; come combattere la siccità; olivicoltura e olio d'oliva straordinarie opportunità, puntando decisamente sulla qualità certificata; l'agrumicoltura e le eccellenze di alcune coltivazioni tipiche calabresi (bergamotto, limone, cedro, clementine, ma anche le arance); il ritorno dei giovani al settore primario. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.