Tredicesima puntata di 11 in Campo questa sera alle 21.30. Conduce Maurizio Insardà con la partecipazione della firma della Gazzetta dello Sport Nicola Binda. In studio Jennifer Stella e il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro. Ospite della puntata, in collegamento Skype, l’allenatore del Cosenza Massimiliano Alvini.

Al centro della puntata la tredicesima giornata del campionato di Serie B che è stata caratterizzata dalle tante vittorie esterne ben cinque: il Cosenza a Brescia, il Sassuolo a Bolzano, il Bari a Salerno, lo Spezia a Castellammare di Stabia e il Cesena a Cittadella. Vince sempre la capolista Pisa in casa contro la deludente Sampdoria, con i liguri in profonda crisi. Pareggia anche il Palermo a Frosinone e il Catanzaro a Reggio Emilia, vincono il Mantova con la Cremonese e il Modena contro la Carrarese.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.