Ospite della cinquantanovesima puntata l'archeologo Francesco Cuteri, docente di Beni Culturali all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. L'immenso patrimonio archeologico della Calabria (dalla protostoria all'età greco-romana, dai bizantini a tutti i secoli del Medioevo...) rappresenta un asset strategico non solo a fini scientifici e didattici, ma anche per costruire una politica turistica in grado di valorizzare al massimo l'identità culturale e storica di una regione antichissima.

Tra nuove potenzialità di ricerca archeologica e necessità di adeguata fruizione dei siti esistenti, Cuteri si è soffermato su alcune delle realtà più interessanti del panorama regionale.