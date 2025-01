Andrà in onda questa sera su LaC Tv, la ventunesima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro. In collegamento il direttore di Cosenza Channel Antonio Alizzi.

L'argomento centrale della trasmissione sarà la 21esima giornata del campionato di Serie B, caratterizzata da tre vittorie, la prima a Salerno ad opera del Sassuolo regina del campionato, la seconda dalla Cremonese a Frosinone e la terza del Palermo in casa contro il Modena. Sei i pareggi Cosenza - Mantova; Sudtirol - Catanzaro; Spezia - Juve Stabia; Brescia - Sampdoria; Cesena - Cittadella e Reggiana - Bari. Questa sera il turno si chiuderà con il match tra Pisa e Carrarese.

Gli ospiti

In collegamento via Skype l’attaccante del Catanzaro Filippo Pittarello.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è stasera alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.