Un sistema economico fragile, attraversato da crisi strutturali, vecchie e nuove emergenze occupazionali, e una crescente disillusione tra lavoratori e giovani imprenditori: è la Calabria al centro della puntata odierna di Dentro la notizia, condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming sulla piattaforma LaC Play.

Ospite in studio sarà il segretario regionale della Cgil Calabria, Gianfranco Trotta, per una riflessione a tutto campo sulla tenuta del sistema produttivo regionale, sulle vertenze ancora aperte e sulle prospettive di rilancio.

Il lavoro resta la grande emergenza calabrese. Migliaia di tirocinanti attendono ancora una risposta sul proprio futuro, tra promesse di stabilizzazione e proroghe che non arrivano. Intanto, si moltiplicano le denunce di sfruttamento della manodopera, in particolare nei settori agricolo e dei servizi, dove le condizioni contrattuali restano spesso precarie o addirittura inesistenti. Sul fronte delle imprese, la crisi colpisce in modo particolare le realtà giovanili: cresce il numero delle aziende under 35 costrette a chiudere, schiacciate da costi insostenibili e da un mercato fermo. La stagnazione economica, che da anni penalizza la Calabria, continua a frenare investimenti e innovazione, aggravando le disuguaglianze e alimentando l’emigrazione di competenze.

Durante la trasmissione si parlerà anche della grande manifestazione nazionale indetta dalla Cgil per il 25 ottobre a Roma: un appuntamento che punta a riportare al centro del dibattito pubblico i temi del lavoro, della giustizia sociale e dei diritti, con una piattaforma di proposte per rilanciare l’occupazione e ridurre le diseguaglianze nel Paese.