Nuovo appuntamento con Dentro la Notizia, il programma di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Al centro della puntata odierna, il “caso Soverato” e la vicenda delle concessioni balneari, esplosa dopo la sentenza del Tar che ha annullato la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime disposta dal Comune. Una decisione che ha creato incertezza tra gli operatori balneari e ha acceso il dibattito su legalità, direttiva Bolkestein e tutela delle imprese esistenti. In collegamento il sindaco di Soverato Daniele Vacca, che spiegherà le ragioni dell’amministrazione e le misure adottate per salvaguardare la stagione estiva, a partire dal rilascio di concessioni provvisorie secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento del Codice della Navigazione. In studio Luca Manica, presidente provinciale del Sib (Sindacato Italiano Balneari) per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che darà voce alle preoccupazioni e alle istanze degli operatori del settore, in attesa di una normativa chiara e definitiva a livello nazionale. Una puntata da non perdere per capire cosa sta accadendo e quali scenari si aprono per il futuro del turismo balneare calabrese.

