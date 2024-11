Stefano Fassina e Corrado Formigli sono nei rispettivi campi d’azione, due protagonisti.

Formigli è un giornalista di primo piano. Uno dei volti più conosciuti de La7 dove conduce il suo "Piazzapulita", diventato nel tempo un luogo di incontri e di discussione libero e senza condizionamenti. Lui conosce bene la televisione italiana, è stato in Rai, a Mediaset e a Sky. Nello scorso mese di agosto è stato tra i protagonisti del Premio Letterario Caccuri, dove ha affrontato i temi del servizio pubblico, della libertà dell’informazione, del complicato rapporto tra il potere e l’informazione.

Secondo Formigli oggi si è fatto difficile fare una televisione libera, indipendente e di qualità sul servizio pubblico. Mentre il Governo non si dichiara antifascista quando l'antifascismo è alla base della nostra Costituzione. Per Formigli oggi in Europa c’è molta preoccupazione rispetto alla destra italiana e alle sue scelte.

L’altro ospite è Stefano Fassina, economista, già deputato, dal 2000 al 2005 ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale. È stato responsabile Economia e Lavoro nel Partito Democratico, viceministro dell’Economia e delle Finanze nel governo Letta. Con Fassina si è parlato molto dell’autonomia differenziata, dei rischi che corre il Sud, del modo in cui il governo sta affrontando la gestione del potere e dei pericoli che corre la democrazia nel mondo. L’ultimo suo libro è Perché l’autonomia differenziata fa male anche al Nord.

Per Fassina la “secessione dei ricchi”, il suo impatto sulla distribuzione di risorse pubbliche nazionali preoccupa molto il Mezzogiorno, ma i suoi contraccolpi fanno male all’Italia intera. Confindustria, Banca d’Italia, associazioni, Anci, organizzazioni sindacali e Conferenza episcopale italiana hanno lanciato l’allarme: l’autonomia differenziata penalizza lavoratori, famiglie e imprese non solo al Sud, ma anche al Nord.

Di questi temi Formigli e Fassina discuteranno stasera con Franco Laratta, all'interno del format Le interviste del Premio letterario Caccuri, in onda alle 20.15 su LaC OnAir, canale 17.