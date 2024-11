Applausi a scena aperta per Danilo Rea al Premio letterario Caccuri 2024. Questa sera alle ore 20:15 su LaC OnAir, ospite di Franco Laratta, uno dei pianisti più noti e apprezzati anche a livello internazionale. Mina lo adora. Da oltre 30 anni fa parte dei musicisti che la accompagnano nei suoi cd annuali. Per gli 80 anni della grande artista Rea scrisse: «Dolce e umana, per questo è l'artista perfetta».

Rea ha suonato con i più grandi jazzmen americani e italiani. La sua formazione musicale lo fa spaziare dalle arie ai melodrammi, dalla musica classica al rock e alla canzone d’autore.

Si colloca ovunque c’è buona musica: dai trii pianistici, alla collaborazione con grandi interpreti. Memorabili i duo pianistici addirittura improvvisati con Renato Sellani e con Brad Mehldau. Ma è nel piano solo che Danilo Rea riesce ad esprimere un coinvolgente lirismo.



Nel dialogo con Franco Laratta di stasera, vengono affrontati i temi più interessanti, da come è cambiata la musica, all’importanza delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale. E non poteva mancare qualche interessante riferimento su Mina e sul suo rapporto con i musicisti che le stanno vicino. Appuntamento questa sera alle 20.15 su LaC OnAir, canale 17 del digitale terrestre.