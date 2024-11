Stasera nel salotto di Franco Laratta c’è Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, vincitore della XIII edizione del Premio Letterario Caccuri con il libro "La scelta".

Un libro in cui Ranucci si racconta e si mette a nudo: «Ho deciso di farlo per saldare un debito col pubblico ma anche per omaggiare tutti quei personaggi che hanno avuto un ruolo nella mia vita, nella formazione personale ovvero i miei genitori e in quella professionale come Roberto Morrone e Milena Gabanelli».

Secondo Ranucci «questo libro è un atto d'amore nei confronti della resilienza che quotidianamente investi per mantenere alta la libertà di stampa». Ranucci nel salotto di Franco Laratta, direttamente da Caccuri, affronta temi delicati come la libertà di stampa in Italia, che appare sempre più minacciata.