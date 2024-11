Sabato alle 12:00 su LaC Tv nuova puntata di Calabresi nel mondo, il format di Franco Laratta e Palma Serrao che presenta i talenti di Calabria sparsi per il mondo.

Alessia Bevacqua vive ed opera a New York, è la fondatrice di Made in Calabria, un’azienda che si occupa di promozione delle Calabria a 360 gradi. Gestisce un e-commerce attraverso il quale vende prodotti esclusivamente calabresi. Ma il business principale sono i tour in Calabria. Alessia inoltre organizza diversi eventi a New York (cooking class) con prodotti calabresi.

Il secondo ospite è Francesco Rodilosso, artista e manager a Milano. Con Create Danza, Francesco e gli altri membri del gruppo sono reduci da un’estate di successi nel 100° anniversario dalla morte di Giacomo Puccini . In questa puntata, Francesco presenta un video registrato nel centro storico di Cassano Ionio.

C’è poi Luca Branda che a Milano è il presidente dell’associazione Calabria tra le righe, che promuove, tra le altre iniziative, la rassegna letteraria e il premio omonimo che quest’anno giunge alla XI° edizione.

Il Festival e il Premio vantano ogni anno un cartellone ricco di ospiti e di incontri, sempre in grado di rinnovarsi, che testimonia l’impegno per la promozione della cultura e per la creazione di occasioni di formazione, di confronto, di dialogo e di crescita sociale e culturale.

Appuntamento alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.