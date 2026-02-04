Binari ferroviari e arterie stradali sempre più esposti alle mareggiate lungo la costa tirrenica. A San Lucido e sulla Statale 18 i punti più critici, tra rischi di interruzione e appelli a interventi strutturali urgenti. Appuntamento su LaC Tv e in streaming su LaC Play
L'erosione costiera alimentata dal maltempo dei giorni scorsi, mette a nudo il problema della viabilità lungo la costa tirrenica; i binari della tratta ferrata sono sempre più esposti alla violenza delle mareggiate e se la linea Salerno-Reggio Calabria dovesse interrompersi la regione si ritroverebbe spezzata in due con gravissimi disagi per i cittadini.
L'infrastruttura in più punti rischia di cedere. Con le nostre telecamere saremo a San Lucido dove la situazione è particolarmente complicata. Peraltro sempre a San Lucido, si registrano gravi danni al lungomare ed alla zona di attracco delle barche dei pescatori. Ad illustrare la situazione all'inviato di Dentro la Notizia Francesco Graziano, sarà l'assessore ai lavori pubblici Dario Presta insieme a rappresentanti dell'imprenditoria locale.
Apriremo inoltre una finestra su un altro punto critico, quello della Statale 18 al confine tra i territori dei comuni di Amantea e di Nocera Terinese, dove da oltre un decennio, il costone continua a franare ed il mare ad invadere la carreggiata, costringendo l'Anas a disporre il senso unico alternato. Anche in questo caso, l'eventuale interruzione della circolazione spezzerebbe in due la regione.
In studio ospiteremo Simone Celebre, Segretario Generale Fillea CGIL Calabria, che nei giorni scorsi ha parlato di emergenza strutturale lungo entrambi i litorali jonico e tirrenico, esortando le istituzioni ad affrontare la problematica con una strategia ed una programmazione di ampio respiro, per arrivare ad una soluzione duratura.
Ci collegheremo inoltre con il docente universitario Luigi Martirano, professore ordinario di sistemi elettrici alla Sapienza di Roma, esperto di trasporti ferroviari, in merito alla necessità di pensare ad un percorso alternativo che attraversi il cuore della Calabria.