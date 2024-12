Al centro della puntata, un'importante e qualificata iniziativa tenuta in provincia di Catanzaro per far conoscere le qualità straordinarie dell'extravergine calabrese a indicazione geografica protetta. Inizio alle 15.00, LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre

Sabato 21 dicembre, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ventiquattresima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese.

“Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La ventiquattresima puntata è dedicata ad un'importante e qualificata iniziativa tenuta in provincia di Catanzaro dal Consorzio Olio di Calabria Igp: un primo incontro con le aziende del territorio, finalizzato a far conoscere le qualità straordinarie dell'extravergine calabrese a indicazione geografica protetta. Nella sede della Rolltek, area industriale di Sarrottino (Tiriolo), il presidente del Consorzio, Massimino Magliocchi, accompagnato dal generale manager della Rolltek, Salvatore Mancuso, hanno spiegato all'uditorio, in un incontro moderato dal giornalista Massimo Tigani Sava, le rispettive ragioni per le quali si è dato il via a questa sorta di progetto pilota "Olio Igp Calabria nelle Aziende Calabresi".

Tutto il personale della Rolltek, impresa specializzata in tapparelle avvolgibili molto innovative e di particolare pregio, fatto di professionisti e tecnici di elevata specializzazione, ha potuto ascoltare dalla voce del presidente Magliocchi l'importanza, per la Calabria, di disporre di un marchio Igp che contraddistingue il migliore olio extravergine di oliva, prodotto in una terra dalla invidiabile biodiversità e dalle tradizioni ultra-millenarie nell'ambito della cultura e coltura dell'olivo. L'olio Igp Calabria è garanzia di qualità, di straordinarie proprietà organolettiche e nutrizionali, è espressione della non comune ricchezza di cultivar di olive dal Pollino allo Stretto, dallo Jonio al Tirreno: il disciplinare approvato dalla Ude contempla, infatti, le tante varietà autoctone dalle quali si può produrre questo gioiello dell'agroalimentare regionale.

Salvatore Mancuso, da parte sua, ha spiegato quanto sia strategico tenere il più possibile unito, in una logica di continuo dialogo e collaborazione, tutto il sistema produttivo calabrese, con il fine di attivare ogni possibile sinergia positiva: «Ho aperto con immenso piacere le porte della nostra azienda a questa realtà davvero interessantissima dell'Olio Igp Calabria, nella certezza che dobbiamo essere capaci di valorizzare al meglio tutte le nostre migliori produzioni, in ogni comparto». Erano presenti all'incontro anche rappresentanti di altre aziende del territorio che hanno partecipato alla degustazione guidata di Olio Igp Calabria realizzata a cura di esperti del Consorzio stesso. Una degustazione finalizzata a far comprendere come ogni singolo consumatore, con le proprie autonome scelte, possa diventare testimone attivo delle migliori espressioni agroalimentari della Calabria. Massimo Tigani Sava, giornalista specializzato in radici culturali e identitarie dell'agroalimentare calabrese, autore di numerosi saggi sul tema, ha spiegato come lo spirito di Grand Terroir sia proprio quello di fare da enzima catalizzatore fra aziende, persone, territori e identità culturali, attraverso gli strumenti della comunicazione integrata.

«Non basta raccontare - ha affermato Massimo Tigani Sava - ma occorre lavorare quotidianamente per tessere reti in grado di generare percorsi virtuosi». Al termine dell'incontro gli auguri di Natale e di Buon anno degustando vini di Tenuta Iuzzolini di Cirò Marina, pregiata 'nduja del Salumificio Sap di Calimera, crostini del Panificio Colacchio di San Costantino Calabro, conserve anche piccanti della Muraca di Cicala. La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.