Lo smantellamento progressivo dell’ospedale di Tropea è diventato un caso simbolo della crisi sanitaria nel Vibonese. La situazione, già fragile da tempo, è esplosa dopo le dimissioni di Alberto Ventrice, urologo molto stimato che ha deciso di lasciare perché impossibilitato a operare in assenza di anestesisti. Un addio che ha acceso i riflettori su un presidio che da mesi perde pezzi: reparti ridotti, personale insufficiente e servizi essenziali sempre più in bilico.

È il quadro che racconteremo oggi a Dentro la Notizia, in onda alle 13 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming e on demand su LaC Play, con la conduzione di Pier Paolo Cambareri. Da Tropea, per seguire gli sviluppi in presa diretta, ci sarà il caporedattore di LaC News24, Alessandro Stella.

Le dimissioni di Ventrice sono solo l’ultima spia di un malessere diffuso. Il rischio è che diversi servizi — dalla dialisi a reparti che già lavorano in sofferenza — possano subire riduzioni o chiusure temporanee. I pochi medici ancora in servizio, inoltre, si avvicinano alla pensione, e nell’Atto aziendale dell’Asp di Vibo non si intravede alcun piano concreto di potenziamento del personale. Una prospettiva che allarma cittadini, operatori e comitati, convinti che senza interventi immediati l’ospedale possa perdere definitivamente la sua funzione nel territorio della Costa degli Dei, soprattutto in una zona che d’estate vede moltiplicarsi il numero degli utenti.

A discuterne con noi ci saranno Francesco Rotolo, presidente del Comitato Pro Ospedale di Tropea; Domenico Cortese, del Comitato “Costa degli Dei”; e Serafino Pantano, infermiere e rappresentante del sindacato Nursing Up. In collegamento anche il sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli, per comprendere le ricadute di questa crisi sui comuni del comprensorio e per capire quali risposte le amministrazioni locali si aspettano dall’Asp e dalla Regione.

Una puntata che metterà al centro storie, criticità e numeri di una realtà sanitaria al limite, provando a individuare le cause del progressivo depotenziamento e le possibili soluzioni. L’appuntamento è alle 13 con Dentro la Notizia, per fare il punto su una vicenda che riguarda da vicino l’intero Vibonese e non solo.