Pasquale Lorenzo è un rinomato costruttore di zampogne e pipite, una passione che coltiva fin da bambino. Il suo amore per questi strumenti nacque infatti durante le festività natalizie, quando, nelle prime luci dell'alba, amava ascoltare nel centro storico di Tropea, i zampognari. Da sempre appassionato di musica, fino a pochi anni fa, oggi in pensione, ha insegnato al Conservatorio di musica a Vibo Valentia. Un incontro decisivo per lui fu quello con Ciccio Crudo, un anziano zampognaro di Rombiolo, che gli insegnò i segreti della costruzione della zampogna. Oggi, nella sua bottega a Parghelia, Pasquale realizza con maestria le zampogne delle Serre e le pipite, continuando a portare avanti una tradizione che ha radici profonde nel suo cuore e nella sua terra.

Ne parleremo a LaC Storie, il format a cura di Saverio Caracciolo in onda domenica 19 aprile alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.