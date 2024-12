Negli ultimi decenni, la Calabria ha compiuto passi avanti importanti in tema di donazione di organi, tessuti, plasma e sangue (e si è dotata di una normativa adeguata). Le campagne di sensibilizzazione continuano a essere attive e numerose associazioni locali, insieme alle istituzioni sanitarie, promuovono il valore della donazione. Focus sull’importanza di donarsi agli altri nella puntata odierna di Dentro la Notizia, a cura di Francesca Lagoteta.

Sono passati trent'anni da quel tragico ottobre del 1994, quando Nicholas Green fu vittima di un assalto sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. I genitori di Nicholas compirono un gesto straordinario decidendo di donare gli organi del piccolo. Un gesto di profonda generosità che, non solo salvò sette vite, ma diede inizio a un movimento che cambiò per sempre la comprensione della donazione di organi in Italia e in Calabria. Tuttavia, i dati mostrano che la regione è ancora al di sotto della media nazionale per numero di donatori effettivi.

Un altro aspetto fondamentale della donazione riguarda il sangue e il plasma, un piccolo gesto altruistico di insostituibile valore. Nel 2023 è tornato a crescere il numero dei donatori di sangue tra i giovani. Per la prima volta da almeno dieci anni per i donatori compresi nella fascia d’età tra i 18 e i 45 anni si è riscontrato un aumento di circa 7mila unità rispetto all’anno precedente. Nel mese di agosto, in particolare, periodo nel quale di regola si acutizza l’esigenza di sangue, nessuna regione ha avuto bisogno di richiedere sangue, nemmeno quelle storicamente più bisognose. Il risultato, sicuramente positivo, rientra, però, in una tendenza ultradecennale all’invecchiamento della popolazione. È necessario quindi promuovere costantemente il valore e l’importanza della donazione volontaria del sangue nella popolazione e soprattutto nei confronti dei giovani.

La parola al dottor Pellegrino Mancini, direttore del Centro Regionale Trapianti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria (in diretta dagli studi de IlReggino.it insieme al vicedirettore Elisa Barresi) e al segretario provinciale dell’Avis di Vibo Valentia, Ferdinando Cirucci.

Contributi esterni a cura di Rossella Galati. Appuntamento oggi alle 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.