In collegamento Skype, invece, Manuelita Scigliano, dell'Associazione Sabir che a Crotone porta avanti attività per dare assistenza e favorire l'integrazione di chi ha attraversato il Mediterraneo in cerca di una nuova vita e nella speranza di un nuovo mondo. Tutto ciò mentre gli attivisti di Emergency e di altre associazioni nazionali, internazionali e locali denunciano lo stato di grave disagio sanitario e lo sfruttamento degli immigrati irregolari (e regolarizzati) impiegati nella raccolta degli agrumi nella Piana di Gioia Tauro. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e in diretta streaming sulla piattaforma LaC Play.